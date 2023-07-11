В Екатеринбурге задержали рейс в Новый Уренгой на пять часов

Согласно информации, поступившей от Уральской транспортной прокуратуры, задержка произошла в екатеринбургском аэропорту под названием Кольцово.

Сообщается, что вылет лайнера из города Екатеринбург в Новый Уренгой планировался еще в полдень. Однако рейс вынужденно перенесли на 16:30, а затем еще на полчаса. Вылета воздушного судна в газовую столицу Ямала до сих пор ждут почти 70 человек. Транспортная прокуратура старается держать ситуацию в Кольцово под контролем.

Ранее стало известно о том, что авиарейс в Саратов из Сургута задержали на целых восемь часов. Все из-за того, что самолет прибыл позже назначенного времени. Также из-за плохих условий на черноморском побережье из Салехарда и Тюмени были задержаны вылеты в Сочи.