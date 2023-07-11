В Екатеринбурге задержали рейс в Новый Уренгой на пять часов
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Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», самолет были вынуждены задержать во вторник, 11 июля, по причине технических неполадок.
Согласно информации, поступившей от Уральской транспортной прокуратуры, задержка произошла в екатеринбургском аэропорту под названием Кольцово.
Сообщается, что вылет лайнера из города Екатеринбург в Новый Уренгой планировался еще в полдень. Однако рейс вынужденно перенесли на 16:30, а затем еще на полчаса. Вылета воздушного судна в газовую столицу Ямала до сих пор ждут почти 70 человек. Транспортная прокуратура старается держать ситуацию в Кольцово под контролем.
Ранее стало известно о том, что авиарейс в Саратов из Сургута задержали на целых восемь часов. Все из-за того, что самолет прибыл позже назначенного времени. Также из-за плохих условий на черноморском побережье из Салехарда и Тюмени были задержаны вылеты в Сочи.