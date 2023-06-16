В Екатеринбурге загорелся Дворец игровых видов спорта

Стало известно, что в городе Екатеринбург разгорелось пламя во Дворце игровых видов спорта. Как сообщает издание «Vse42.ru» , огонь был потушен еще до того, как на место приехали пожарные.

Очевидцы на месте происшествия поделились в социальных сетях кадрами, на которых видно, как вокруг Дворца игровых видов спорта поднялись черные клубы дыма. Его можно было увидеть не только непосредственно рядом с загоревшимся зданием, но и из любой другой точки Екатеринбурга.

По словам Уральского рабочего, во Дворце проводились строительные работы, из-за чего возникло возгорание гудрона. Однако пожару не дали разгуляться и огонь потушили до прибытия спасателей.

Сейчас Дворец продолжают реконструировать, чтобы в конце лета он смог принять свои первые соревнования в новом облике.