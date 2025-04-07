В екатеринбургской школе пьяный мужчина угрожал устроить теракт

Мужчина с коробкой ворвался в одно из учреждений Екатеринбурга и угрожал взрывом, сообщает «Инфо24».

Как мужчине удалось попасть внутрь учреждения, неизвестно. Полагают, что он зашел быстро и сразу принялся за угрозы. В руках у него была коробка, содержание которой неизвестно. На все вопросы он кричал, что у него спрятана бомба и он является террористом.

На место оперативно оказались сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину. Оказалось, он был пьян и, по его словам, неудачно пошутил. На деле уралец должен был доставить школьному медику какие-то лекарства. Ситуацией заинтересовались следователи.

Ранее сообщалось, что в России задержали мошенников за обеспечение работы узлов связи по подмене номеров