В Электрогорске и Павловском Посаде открыли Аллеи Героев

В Павлово-Посадском городском округе 10 октября состоялось знаменательное событие — открытие Аллей Героев, мемориальных ансамблей в Павловском Посаде и Электрогорске, посвященных доблестной памяти земляков, пожертвовавших собой ради Отчизны.

В торжественной церемонии открытия приняли участие родные и близкие павших героев СВО, заслуженные ветераны, представители депутатского корпуса и местные жители. Аллеи Героев были обустроены в Электрогорске на территории городского кладбища, а в Павловском Посаде — на новом кладбищенском комплексе.

Идея возведения мемориалов возникла после присуждения округу почетной премии «Прорыв года». Решение о выделении средств на увековечивание подвига героев было принято согласованно депутатом Государственной Думы Геннадием Паниным, депутатом Мособлдумы Линарой Самединовой и всей административной командой округа.

«Это не просто мемориалы. Это живая связь поколений, место, где наши дети и внуки смогут прикоснуться к подвигу земляков», — отметил Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Реализация данного проекта была поддержана Правительством Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева. Над созданием монументов работал талантливый скульптор Владимир Иванов.

В мероприятии открытия участвовали члены семей погибших защитников и ветераны специальной военной операции. Присутствующие возложили цветы к подножию памятников.

Аллеи Героев станут священным местом памяти и скорби для всех жителей округа, где грядущие поколения смогут выразить дань уважения землякам, совершившим героический подвиг во имя Родины.

