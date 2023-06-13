В Электрогорске продолжается строительство дороги к кладбищу

На днях временно исполняющий полномочия главы городского округа Электрогорск Московской области Александр Кулаков проверил ход работ по созданию дороги к местному кладбищу.

«На данном этапе подрядчик работает над ливневой канализацией. Прокапываются траншеи, устанавливаются трубы и колодцы», - отметил глава Электрогорска в своих социальных сетях.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Электрогорск ]

Александр Кулаков не стал скрывать, что на объекте есть небольшое отставание от дорожной карты. При этом подрядная организация намеревается наверстать все сроки в течение недели и сдать объект вовремя.

Отметим, что в Электрогорске регулярно проводится инспекция важных объектов строительства. Комиссии выезжают на места, следят за темпами работ, выслушивают жалобы и предложения, если таковые имеются и оказывают содействие.