В Электрогорске реализуются масштабные проекты по развитию городской среды

В ответ на обращения граждан, между садоводческим товариществом «Озерки» и въездом в Электрогорск будет обустроена новая пешеходная зона. Это позволит существенно улучшить безопасность и обеспечить более комфортное передвижение пешеходов. В текущем году запланирован ремонт левой стороны парковки, прилегающей к рынку, где будет выполнена замена асфальтового покрытия для повышения удобства водителей.

Приоритетное внимание уделяется обновлению дорожного полотна на улицах Селезнева, Макарова, Кудряшова и Полетаева. Строительные бригады активно выполняют подготовительные работы, формируя щебеночное основание, необходимое для последующей укладки асфальта. Наряду с этим, ведется работа по поддержанию чистоты и порядка: на автовокзале организована систематическая уборка и стрижка газонов, а также подготовлен запрос в соответствующее министерство касательно обслуживания территорий, находящихся в управлении РЖД.

Также, в городском парке выявились некоторые недостатки, в частности, наличие сухих деревьев и сорняков между плитками, требующие оперативного реагирования со стороны специалистов паркового хозяйства. С целью минимизации беспокойства для отдыхающих, покос травы на территории парка будет осуществляться исключительно в будние дни и в рабочее время.