Раскрыта истинная причина поисков «Титаника»

Американский океанолог Роберт Баллард спустя 40 лет раскрыл, что знаменитая экспедиция по поиску «Титаника» была прикрытием для секретной военной операции ВМС США по изучению затонувших атомных субмарин. Об этом он сообщил в интервью CNN.

Легендарная находка останков «Титаника» в 1985 году оказалась результатом тщательно замаскированной военной миссии. Как признался океанолог Роберт Баллард, Военно-морские силы США согласились финансировать его экспедицию только при одном условии — параллельно команда должна была выполнить сверхсекретное задание.

Настоящей целью было обследование двух затонувших атомных подлодок — «Трешер» и «Скорпион», исчезнувших в Атлантике в 1960-х годах. Американские военные крайне не хотели привлекать внимание СССР к этим работам, и масштабные поиски знаменитого лайнера стали идеальным прикрытием.

Баллард отметил, что именно методика изучения обломков «Скорпиона» помогла ему найти «Титаник». Он обнаружил, что крупные суда оставляют на дне длинный след из обломков, а не лежат компактно, как предполагалось ранее.

