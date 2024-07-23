В Электростали активно идет ремонт в детском отделении больницы

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Электросталь ]

В подмосковной Электростали продолжаются работы в здании детского соматического отделения больницы. Капремонт осуществляется в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

Здание 1996 года постройки продолжают приводить в порядок. Бригады строителей выполнили работы по электрике, пробили места под вентиляционные шахты, сделали штукатурно-гипсовую и цементно-песчаную штукатурку. Подходят к концу фасадные работы и стяжка пола на всех этажах: готовность оценивают на 90%.

Рабочим предстоит монтаж перегородок, обустройство новой системы вентиляции, тепловых и канализационных сетей. Только после окончания всех перечисленных строительных манипуляций можно будет приступать к отделке помещений.

После капитального преображения здания жители смогут оценить новые помещения. Предусмотрено обустройство приемного, эндоскопического, диагностического, онкологического и других отделений. Заработает круглосуточная дежурная лаборатория, реанимация и пункт хирургии.

Отметим, сдать готовый объект планируют в январе 2026 года. Работы продолжаются в уверенном темпе и идут согласно графику.