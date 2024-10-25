В Электростали будут работать новые экскаваторы-погрузчики

С приближением зимнего сезона для коммунальных служб Подмосковья было приобретено более 1,8 тысяч единиц новой специализированной техники и оборудования. В этом году автопарк МБУ «Благоустройство» Электростали будет обновлен за счет двух экскаваторов-погрузчиков.

С введением новой техники, коммунальные службы станут более эффективными в выполнении своих задач, особенно в условиях зимнего периода, когда снегопады и заморозки требуют оперативного реагирования. Экскаваторы-погрузчики будут способствовать не только быстрой очистке улиц, но и улучшению дорожной инфраструктуры, что крайне важно для безопасности граждан.

Кроме того, обновление автопарка позволяет сократить время на выполнение работ, а также повысить их качество. Новое оборудование оснащено современными технологиями, которые обеспечивают более высокую производительность и экономию топлива. Это, в свою очередь, приведет к снижению затрат и уменьшению негативного влияния на экологию региона.