В Электростали инженеры Машиностроительного завода провели экскурсию ученикам экологического класса

На экскурсии ребята узнали, что в начале 20 века завод строился как снаряжательный, а затем стал первым предприятием Атомного проекта СССР. Также они узнали, что такое «ядерный щит», о первой в мире АЭС в г. Обнинск, первой советской подводной атомной лодке, первом в мире атомном ледоколе «Ленин» и о том, как АО «МСЗ» изготавливает ядерное топливо и почему атомная энергия самая перспективная и «зеленая».



Марина Ярикова, инженер 1 категории отдела охраны окружающей среды АО «МСЗ», рассказала школьникам о том, как на предприятии осуществляется сортировка, подготовка и отправка отходов на утилизацию, про специальные службы, которые занимаются мониторингом химической и радиационной обстановки на территории промплощадки завода и в городе.



Взаимодействие школьников эко-класса и Машиностроительного завода длится уже третий год.

Ранее ребятам из эко-класса была предоставлена возможность первыми выпустить мальков белого амура в водоём Юбилейный в рамках экологической акции по зарыблению водного объекта, состоявшейся в рамках национального проекта «Экология», который нацелен на сохранение уникальной флоры и фауны России.



Токен креатива (erid)

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