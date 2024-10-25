В Электростали котлы по осени считают

Для этого на днях была разобрана задняя стенка котельной.

После этого старый котёл был установлен на рельсы и извлечён с помощью 120-тонного крана. Работы проводились с повышенной осторожностью из-за ограниченного пространства и необходимости не повредить дымовые трубы.

Новый котел весит 22 тонны и имеет мощность 15 Гкал/час. К концу следующей недели планируется завершение обвязки и пуско-наладочных работ.

Поставка второго котла ожидается в середине ноября, и его установка потребует разборки части стены. Это добавляет сложности к проекту, так как необходимо найти оптимальное решение для доступа к месту монтажа без ущерба для существующих конструкций. Важно, чтобы работа была выполнена быстро и качественно, чтобы обеспечить бесперебойную работу котельной в предстоящие холодные месяцы.

После завершения всех работ новые котлы «Eurotherm» обеспечат дополнительный резерв мощности при сильных морозах.