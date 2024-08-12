В Электростали масштабно отметили День Физкультурника

В субботу, 10 августа, в парке «Авангард» для жителей и гостей Электростали организовали праздник «День физкультурника».

Праздник стартовал утром. На территории парка прошли турниры по армрестлингу, открытые занятия по йоге, тайскому боксу и зумбе, а также групповые тренировки. Работники спорта, которые продемонстрировали высокие результаты профессиональной деятельности, были отмечены заслуженными наградами.

«Мне очень было приятно видеть столько электростальских спортсменов, тренеров и просто тех, кто любит активный и здоровый образ жизни. Уверена, что сегодня каждый отлично провел время, зарядился хорошим настроением и, возможно, выбрал для себя новое спортивное хобби» — отметила глава городского округа Инна Юрьевна Волкова.

В рамках праздничных мероприятий также были проведены турниры по волейболу и уличному баскетболу.

Мероприятие прошло на хорошем уровне. Победители и призеры были награждены кубками и дипломами, предоставленными Управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципалитета. Также награжденные получили памятные призы от МБУ «Мир спорта «Сталь».

Участники и зрители зарядились положительными эмоциями и отличным настроением.