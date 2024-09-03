В Электростали открыли Центр беспилотных авиационных систем в рамках федерального проекта
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Электросталь]
На базе второго корпуса гимназии № 9 городского округа Электросталь открылся Центр практической подготовки, который будет способствовать реализации образовательных процессов в области разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.
В торжественном открытие приняли участие Глава городского округа Электросталь Инна Юрьевна Волкова и начальник Управления образования Елена Ивановна Митькина.
Этот большой федеральный проект реализован вместе с Центром дополнительного образования «Диалог».
В рамках подготовки к открытию в корпусе дополнительного образования гимназии № 9 были проведены ремонтные работы, в результате которых были обустроены классы и зоны для тренировочных полетов. Педагоги завершили теоретическую часть курсов повышения квалификации и теперь готовы приступить к практическим занятиям.
Ученики получат возможность на практике изучить основы электротехники, принципы аэродинамики, а также освоить навыки программирования.
Всего в 9 городах Подмосковья реализуют этот проект и Электросталь в их числе.