В Электростали открыли Центр беспилотных авиационных систем в рамках федерального проекта

На базе второго корпуса гимназии № 9 городского округа Электросталь открылся Центр практической подготовки, который будет способствовать реализации образовательных процессов в области разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

В торжественном открытие приняли участие Глава городского округа Электросталь Инна Юрьевна Волкова и начальник Управления образования Елена Ивановна Митькина.

Этот большой федеральный проект реализован вместе с Центром дополнительного образования «Диалог».

В рамках подготовки к открытию в корпусе дополнительного образования гимназии № 9 были проведены ремонтные работы, в результате которых были обустроены классы и зоны для тренировочных полетов. Педагоги завершили теоретическую часть курсов повышения квалификации и теперь готовы приступить к практическим занятиям.

Ученики получат возможность на практике изучить основы электротехники, принципы аэродинамики, а также освоить навыки программирования.

Всего в 9 городах Подмосковья реализуют этот проект и Электросталь в их числе.