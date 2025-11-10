В Электростали открылся сквер «Затишье». Не без участия АО «МСЗ»

В Восточном микрорайоне г.о. Электросталь открыт новый сквер «Затишье». Проект благоустройства был создан на средства Машиностроительного завода (предприятие Топливного дивизиона «Росатома»).

В сквере проложили удобные пешеходные дорожки, установили современную площадку с уличными тренажерами, большой игровой комплекс для детей, лавочки и качели.

Все пространство сквера теперь хорошо освещено и находится под постоянным видеонаблюдением.

С заботой об экологии в сквере высадили молодые деревья и кустарники.

Для автовладельцев организованы парковочные места.

Кроме того, в «Затишье» предусмотрена специальная зона для выгула собак, открытие которой запланировано на декабрь текущего года.

Новый сквер благоустроен в рамках государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды» благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева.

К слову, в выборе названия для нового сквера принимали участие работники АО «МСЗ»: голосование проходило в социальных сетях предприятия в 2024 году.

Приглашаем всех на прогулку в новом общественном пространстве «Затишье»!





