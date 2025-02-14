В Электростали открыт Центр промышленной медицины

На Машиностроительном заводе в подмосковной Электростали (АО «МСЗ»; предприятие Топливного дивизиона «Росатома») состоялась торжественная церемония открытия Центра промышленной медицины Центральной медико-санитарной части № 21 Федерального медико-биологического агентства России (ЦМСЧ №21). Центр создан на базе заводской поликлиники, расположенной на территории предприятия.Ежедневно он сможет обслуживать до 250 пациентов.

Финансирование на ремонт и приобретение необходимого оборудования в размере более 18 млн рублей выделило АО «МСЗ». В рамках проекта сделан ремонт помещений поликлиники, приобретено оборудование для профилактических осмотров и программное обеспечение для цифровизации процессов. При методической поддержке специалистов АО «МСЗ» разведены потоки пациентов, появилась удобная система навигации. Приём в центре работников предприятия уже стартовал.

Возможности нового Центра промышленной медицины оценили начальник отдела первичной помощи и промышленной медицины Управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА России Евгений Мацепуро, начальник Центральной медико-санитарной части № 21 ФМБА России Марем Арапханова и главный инженер АО «МСЗ» Игорь Петров. Центр обслуживает до 250 пациентов в день, весь профилактический осмотр занимает не более одного рабочего дня.

«Развитие заводской системы здравоохранения будет продолжено. Уже сейчас в АО «МСЗ» создана инженерно-врачебная бригада для всестороннего изучения состояния здоровья, причин заболеваемости, улучшений условий труда, разработки профилактических мероприятий», – отметил главный инженер АО «МСЗ» Игорь Петров.

ЦМСЧ № 21 ФМБА России получает регулярную финансовую поддержку со стороны АО «МСЗ» и АО «ТВЭЛ».

Правительство и профильные ведомства работают над плановым обновлением мощностей отечественного здравоохранения, обеспечением полного суверенитета нашей страны в этой области. Как партнер государства в деле увеличения продолжительности и повышения качества жизни населения страны «Росатом» наращивает выпуск широкой линейки медицинского оборудования, создает полностью импортонезависимую систему оказания медицинской помощи гражданам России при диагностике и лечении социально значимых заболеваний.



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