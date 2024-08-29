В Электростали подвели итоги областного этапа соревнований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Сегодня в Электростали прошел областной этап соревнований нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали: Начальник управления по территориальной безопасности г.о. Электросталь Чайковский Артём Викторович; Ветеран гражданской обороны, Генерал-лейтенант Шапошников Сергей Валентинович; Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области, подполковник Иваницкий Артем Усикович.
Всего в соревнованиях приняли участие 58 команд Московской области.
Электростальские команды достойно выступили и заняли следующие призовые места:
В номинации «Пост радиационного и химического наблюдения» первое место заняла команда города Электросталь – АО «Металлургический завод».
В номинации «Звено по обслуживанию защитных сооружений» электростальская команда АО «Машиностроительный завод» заняла третье место.
В номинации «Санитарный пост» победителем стала команда АО «ЭНПО «Неорганика» городского округа Электросталь.
В номинации «Пожарно-спасательное звено (добровольная пожарная дружина)» электростальская команда АО «Машиностроительный завод» заняла третье место.
В номинации «Комплексная эстафета» победителем стала команда АО «Машиностроительный завод» г.о. Электросталь