В Электростали продолжается капитальный ремонт школы №1

В учебном заведении (по адресу ул. Пушкина, д. 6) в настоящее время продолжается масштабная программа капитального обновления. На объекте общей площадью 3720 квадратных метров в данный момент трудится бригада из 84 специалистов.

Строители заняты выполнением комплекса разноплановых ремонтных работ. В их число входят электромонтажные операции, прокладка трубопроводов для систем отопления и канализации, монтаж кабелей слаботочных коммуникаций, укладка новой кровли, а также проведение чистовой внутренней отделки помещений.

Прямо сейчас готовность каждого из этапов оценивается следующим образом: общестроительные работы выполнены на 98,5%, чистовая отделка завершена на 34,5%, кровельные и фасадные работы реализованы на 98,5% и 74% соответственно, а прокладка систем горячего и холодного водоснабжения – на 37%.

В скором времени строительная бригада приступит к работам по обустройству прилегающей к школе территории. Запланировано обновление асфальтового покрытия, а также создание зоны отдыха с установкой удобных скамеек для учащихся и преподавателей. К слову, стадион был реконструирован и приведен в порядок в предыдущем году.

Капитальный ремонт этого учебного заведения осуществляется в рамках реализации президентского проекта «Образование».