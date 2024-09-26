В Электростали проходит экоакция «День в лесу. Сохраним лес вместе»

Сегодня в городском округе Электросталь состоялось мероприятие в рамках экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». В нем приняла участие Глава городского округа Электросталь Инна Юрьевна Волкова, представители администрации, а также юнармейцы из школы №18. Во время мероприятия участники экоакции посадили молодые клёны в сквере около Многофункционального центра на проспекте Ленина.

Напомним, что эта территория была благоустроена в прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь это место является точкой притяжения горожан, здесь появились удобные скамейки, большие качели и столы для настольного тенниса, освещение и видеонаблюдение. Дополнительное озеленение благоприятно повлияет на облик сквера.

Ранее акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» прошла в сельских поселениях. Например, около СДК «Елизаветино» заместитель Главы городского округа Электросталь Сергей Андреевич Бобков, работники территориального отдела Степановское и дома культуры, а также местные активные жители высадили молодые деревья.