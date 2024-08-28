В Электростали проходит комплексное благоустройство дворовых территорий

Сейчас из 20 запланированных в этом году дворов полностью готовы 15, два находятся на финальной стадии и в трёх продолжаются работы.

Благоустройство дворовых территорий завершается по адресам: ул. Победы, д. 1 корп. 3, д. 1 корп. 4, д. 3 корп.3, д. 3 корп. 4, а также по ул. Чернышевского д. 44, 46, ул. Островского, д. 1, 3, 5, пр. 1-й Оранжерейный, д. 4, ул. Радио, д. 19.

Продолжаются работы во дворе на ул. Западная, д. 4, 4а, 6; а также ул. Чернышевского, д. 48, 50, 52, 54, ул. Радио, д. 14, 12, ул. Островского, д. 1 и ул. Советская, д. 2/102, Фрязевское шоссе, д. 100, 98а, ул. Расковой, д. 4.

Во дворе на ул. Советская, д. 2/102 сотрудники подрядной организации устанавливают бордюры и обустраивают пешеходные дорожки. Далее будут организованы парковочные места, уложено асфальтовое покрытие и проведено озеленение. Кроме того, во дворе уже установлена новая детская игровая площадка.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».