В Электростали прошел 38-ой традиционный легкоатлетический пробег памяти Героя Социалистического труда С.И. Золотухи
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
На улицах Восточного микрорайона города состоялся 38-й традиционный легкоатлетический пробег памяти Героя Социалистического труда Почётного жителя г. Электросталь Саввы Ивановича Золотухи.
Несмотря на хмурую погоду с самого утра, к началу основного старта дождь прекратился, засияло солнышко и под зажигательные мелодии, звучавшие на площади около бассейна «Кристалл», был дан старт забегу.
Около 300 спортсменов из Электростали, Москвы, Санкт-Петербурга и городов Подмосковья, соревновались в 19 возрастных категориях на дистанциях от 2 до 10 км. Победителей наградили кубками, медалями и грамотами Управления по физической культуре и спорту администрации г. о. Электросталь и призами культурно-спортивного комплекса «Кристалл».
Победителями на различных дистанциях и в своих возрастных группах среди электростальских спортсменов стали Власов Антон и Старченко Никита!