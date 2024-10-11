В Электростали прошел первый турнир по волейболу среди ветеранов и сотрудников органов внутренних дел РФ

В игровом зале Дома физкультуры МБУ «МИР СПОРТА «СТАЛЬ» г. о. Электросталь состоялся первый турнир по волейболу среди ветеранов и сотрудников органов внутренних дел РФ, посвященный празднованию 106 годовщины со дня образования Центрального управления уголовного розыска в системе МВД России.

В соревнованиях приняли участие команды спортсменов-ветеранов и сотрудников ОВД из городских округов Ногинска, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Электростали.

С приветственным словом к участникам, гостям, судьям и организаторам турнира обратился начальник УМВД России по г. о. Электросталь подполковник полиции Гордеев Андрей Викторович, пожелав всем здоровья, бодрости духа, веры в себя и заветной победы.

В упорной и честной борьбе грамоту за 4-е место завоевала команда УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу. Бронзовые медали, кубок и почетную грамоту за 3-е призовое место в турнире получила команда УМВД России «Павлово-Посадский». Серебро состязаний выиграла команда с МУ МВД России «Ногинское».

А золотые медали абсолютных чемпионов встречи завоевали электростальцы.