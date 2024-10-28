В Электростали прошла акция по сбору вторсырья

В этот раз центральную площадь города посетили около 200 человек. В рамках акции «РазДельный Сбор» было собрано более 80 мешков, пакетов и коробок. Электростальцы приносили пластик, стекло, металл, макулатуру и другое вторсырье, которое волонтеры помогли рассортировать и отправить в экоцентр «Сборка». Далее сырье попадет на перерабатывающие предприятия. Также в рамках акции горожане приносили «добрые крышечки», средства от переработки которых пойдут на благотворительные цели.