В Электростали прошла акция по сбору вторсырья
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Электросталь]
В этот раз центральную площадь города посетили около 200 человек. В рамках акции «РазДельный Сбор» было собрано более 80 мешков, пакетов и коробок. Электростальцы приносили пластик, стекло, металл, макулатуру и другое вторсырье, которое волонтеры помогли рассортировать и отправить в экоцентр «Сборка». Далее сырье попадет на перерабатывающие предприятия. Также в рамках акции горожане приносили «добрые крышечки», средства от переработки которых пойдут на благотворительные цели.
«На волонтерских акциях «РазДельного сбора» можно сдать почти 60 разных фракций отходов, которые вернутся в производство и обретут новую жизнь — рассказал руководитель подмосковных «Зеленых» Артем Ковалев. – В поддержке этой инициативы должны быть заинтересованы все — от простых граждан до государственных институтов. Мы понимаем, что всю систему перестроить разом не получится, но развитие волонтерских инициатив необходимо всячески поддерживать».
Акция «РазДельный Сбор» проходит каждую четвертую субботу месяца с 12:00 до 14:00 в центре города на площади около ЛДС «Кристалл».