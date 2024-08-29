В Электростали прошла традиционная Городская августовская педагогическая конференция работников образования

С приветственным словом выступили Глава городского округа Электросталь Инна Юрьевна Волкова и депутат Московской областной Думы Геннадий Олегович Панин.

Начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Елена Ивановна Митькина подвела итоги прошедшего учебного года.

По итогам 2023-2024 учебного года 15 из 17 школ вошли в зеленую зону по критериям качества образования.

Семь школ города вошли в ТОП-100 лучших школ Московской области по качеству образования.

В Рейтинге школ RAEX-2024 по количеству выпускников, поступивших в лидирующие вузы страны, вошли 7 лицей (по направлению «медицина») и 8 лицей (по четырём показателям).

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников из 27 участников 15 стали победителями или призерами.

На конференции были обсуждены ключевые задачи по развитию образовательной системы в городском округе Электросталь. Также за высокие достижения и профессионализм были награждены работники сферы образования.