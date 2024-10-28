В Электростали прошла встреча с заместителем министра образования Московской области Куколевым Сергеем Владимировичем
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Электросталь]
В Электростальском колледже прошла встреча руководителей промышленных предприятий с заместителем министра образования Московской области Куколевым Сергеем Владимировичем.
Около 70 представителей промышленных организаций и производств приняли участие в стратегической сессии международного формата, посвященной разработке методов повышения привлекательности производственной сферы для молодежи.
В сессии принимали участие:
— заместитель главы городского округа Электросталь Кокунова Марианна Юрьевна
— начальник Управления образования городского округа Электросталь Митькина Елена Иванова
— руководитель торгово-промышленной палаты городского округа Электросталь Макеева Ольга Евгеньевна
— директор департамента промышленности городского округа Электросталь Епифанова Ирина Игоревна
— председатель комитета по развитию промышленности Союза «ТПП МО» Шкедин Сергей Валерьевич
Елена Митькина представила доклад на тему «Популяризация технических рабочих специальностей в школьном обучении». Оксана Васильевна Мосейчук, директор колледжа, осветила вопросы поддержки Министерства в расширении бюджетных мест для актуальных профессий. Однако, несмотря на доступность квалификационного обучения, интерес молодежи к этим специальностям остается низким.
Статистика рынка труда в металлургии и машиностроении показывает, что на одного соискателя приходится в среднем шесть предложений о работе. Коллеги из Беларуси поделились опытом трудоустройства выпускников.
Все участники встречи пришли к единому мнению о необходимости принятия мер, направленных на стимулирование интереса молодежи к трудоустройству на промышленных предприятиях.