В Электростали прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года

Сегодня все школы городского округа вновь распахнули свои двери. Всего в Электростали в этом году более 17 тысяч учеников, из них около 1600 первоклассников.

Глава городского округа Электросталь Инна Юрьевна Волкова посетила три образовательных учреждения и поздравила учеников, их родителей, а также педагогов с началом учебного года. Инна Юрьевна пожелала всем ребятам успехов и высоких достижений, а также поблагодарила учителей за их труд и профессионализм.

В рамках торжественных мероприятий сегодня в школах нашего города звучали песни, стихи и поздравления, были исполнены творческие номера, подготовленные школьниками. Традиционно во время праздничной программы в учреждениях первоклассники и одиннадцатиклассники дали первый звонок, символизирующий начало нового учебного года.

В этот торжественный день все учащиеся начальных классов получили вкусный подарок — мороженое «Чистая линия». Эта акция проходит по инициативе губернатора МО Андрея Юрьевича Воробьева уже второй год и очень нравится ребятам.