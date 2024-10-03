В Электростали провели рейд, направленный на выявление случаев незаконной торговли

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Электросталь ]

Специалисты управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству городского округа Электросталь в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также с представителями УМВД провели рейд, направленный на выявление случаев незаконной торговли и нарушений миграционного законодательства.

В ходе проверки были осмотрены адреса, где ранее фиксировались случаи несанкционированной торговли, а также шесть предприятий общественного питания.

В результате были обнаружены нарушения миграционного законодательства. Лица, причастные к правонарушениям, были доставлены в дежурную часть УМВД по городскому округу Электросталь.

Составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы дела будут переданы в суд.

В отношении нарушителей будут применены штрафные санкции и возможные меры вплоть до депортации из Российской Федерации.