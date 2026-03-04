В Электростали состоялись соревнования по подледному лову рыбы среди работников АО «МСЗ»
Фото: [Леонид Пухач]
На территории водоема Юбилейный (г.о. Электросталь) состоялись соревнования в лично-командном зачете по подледному лову рыбы удочкой.
Участниками состязаний стали более 30 рыбаков из числа работников Машиностроительного завода (предприятие Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом») и его дочерних обществ, выступивших в составе команд из трех человек. Суммарный улов составил более 5 кг рыбы.
«Машиностроительный завод и экология – понятия неразделимые, – отметил главный идейный вдохновитель проекта, начальник отдела по связям с общественностью АО «МСЗ» Денис Хрящев. – Мы регулярно участвуем в акциях по озеленению городских территорий и субботниках, уже дважды проводили зарыбление водоема Юбилейный. И сегодняшние соревнования позволили атомщикам в очередной раз приблизиться к природе, ощутить ее живую энергию. Сверление лунок во льду насыщает воду кислородом, что благоприятно влияет на всю экосистему водоема».
Реклама. АО «Машиностоительный завод». ИНН 5053005918
Erid: 2SDnjcC8FZj