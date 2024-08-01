В Электростали в рамках донорской акции собрали более 30 литров крови

Мероприятие прошло на базе Молодежного центра, расположенного на улице Карла Маркса, 23. Желание принять участие в акции изъявили 78 человек. Медики осмотрели каждого и провели с ним консультацию. В итоге к кроводаче допустили 67 доноров.

Отметим, что каждый совершеннолетний россиян может стать донором крови при условии, если нет каких-либо противопоказаний. Доноры получают компенсацию на обед. Также им выдают справку, которая разрешает отсутствовать на рабочем месте два дня.

Примерно за два или три дня до донации желающим сдать кровь рекомендуют отказаться от алкоголя, жирной, острой и соленой пищи. В день, когда человек идет сдавать кровь, желательно ограничиться легким завтраком. Как вариант: сладкий чай и печенье. В следующий раз можно сдавать кровь только через 60 дней. Есть ограничения и по количеству посещений донорских центров на протяжении года. Для женщин допустимое количество — четыре раза, для мужчин — пять.