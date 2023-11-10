В Электростали вновь зазвучит оркестр

На всем хорошо известной сцене выступит Академический оркестр русских народных инструментов им. Н. Н. Некрасова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Волчкова.

Считанные дни остались до старта нового сезона цикла «Оркестровая музыка» в Электростали. Первый концерт состоится 16 ноября во Дворце культуры им. Карла Маркса.

Для гостей прозвучат произведения С. Рахманинова, П. Чайковского, В. Калинникова, А. Аренского, Г. Свиридова, В. Городовской, В. Шучкова, Н. Некрасова.

Примечательно, что вход на мероприятие по традиции свободный. И это не может не радовать ценителей классической музыки.

«Я очень рада и горда, что в нашем городе можно услышать лучшие произведения классики в прекрасном исполнении. Тем более бесплатно. Сейчас это такая редкость. Всегда стараюсь попасть на такие концерты», — призналась жительница

Электростали Любовь Маргина.

Начало концерта в 18.00