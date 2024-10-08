В Электростали завершается реконструкция магистральных и внутриквартальных теплосетей

Компания ООО «Тепловодоснабжение» осуществила замену тепловых сетей диаметром от 100 до 400 мм общей протяженностью 3012 метров на улицах Ялагина, Западной и Журавлева. В рамках проекта также были установлены 96 задвижек в тепловых камерах, находящихся на этих сетях.

Старые тепловые сети были заменены на новые с пенополиуретановой изоляцией, при этом все сварные соединения прошли ультразвуковой контроль. В центральных тепловых пунктах (ЦТП) 2, 3 и 4 было обновлено теплообменное оборудование для горячего водоснабжения, а в ЦТП 4 также заменено насосное оборудование. Опрессовка системы уже проведена, и дома постепенно подключаются к отоплению.

Общая стоимость выполненных работ и материалов превысила 250 миллионов рублей. Все работы были выполнены за счет собственных ресурсов компании.

Планируется завершение благоустройства территории до середины октября.