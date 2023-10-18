В Электростали завершены ремонтные работы в 76 подъездах

В подмосковном городском округе Электросталь завершили ремонт свыше семи десятков входных групп многоквартирных домов и внутренних элементов подъездов. Работы осуществлялись по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В рамках ремонтных работ специалисты обновляют саму входную группу подъезда, половое покрытие первого этажа, перекрашивают стены и потолки, заменяют почтовые ящики, элементы системы освещения и энергосбережения, окна и другие объекты. Качество работы контролируется представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Также в рамках проекта «Тематический ремонт подъезда» обновили общие зоны в третьем подъезде дома 34а на улице Мира и 7 подъезда 13-го дома (корп. 5) на улице Победы, где художники расписали стены в тематике «Образование и наука».