В Электростали завершилась установка 14 детских игровых площадок
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Модернизация детских игровых площадок включает в себя работы по установки подосновы,обустройству подходных асфальтированных тротуаров, детский комплекс, освещение, установку камер безопасного региона, а также озеленение территории.
В рамках программы модернизации установили площадки по следующим адресам:
-ул. Советская д.7,9
-ул. Мира, д.2,4,6, ул. Николаева, д.23,25,27,29
-ул.Николаева д.18,20,22, ул. Парковая д.19,21, ул.Чернышевского д.19,21,23,25
-ул. Тевосяна, д.12а,10,10а,10б
-ул.Первомайская, д. 13,13а, ул. Советская, д. 26
-ул. Чернышевского, д. 60, ул. Островского, д. 23
-ул.Советская д.2/102, Фрязевское шоссе д.100,98а, Расковой ул, 4
-ул. Победы, д.1-5,3-6,3-7,1-6, ул. Тевосяна, д.12б
-ул. Победы, д.1-3,1-4,3-3,3-4
-ул. Чернышевского, д.48,50,52,54 ул. Радио, д.14,12, ул. Островского, д.19
-ул. Чернышевского, д. 44,46, ул. 1 Оранжерейный, д. 4, ул. Радио, д.19, ул. Островского, д. 1,3,5
-ул. Чернышевского, д. 56, ул. Островского, д. 21
По адресу ул. Коллективная, д. 26а, ул. Социалистическая, д. 21а, 23а, Ногинское шоссе, д. 17, 15, 13, 21а дополнительно к детской площадке был установлен воркаут,так как дворовая территория включает 6 дворов