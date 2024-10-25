В электростальской гимназии № 21 прошло торжественное открытие «Парты Героя»

Дмитрий Голубев родился 4 декабря 1990 года в Электростали, посещал детский сад № 63 и школу № 20. С 2007 по 2010 годы он обучался в Электростальском колледже по специальности «Автомеханик». В 2010-2011 годах служил в Псковской дивизии ВДВ. В 2014 году он принимал участие в воссоединении Крыма с Российской Федерацией и был награжден медалью «За возвращение Крыма».

В зону специальной военной операции Дмитрий был направлен в составе батальона «Москва», который летом 2023 года действовал в районе Кременной на Лиманском направлении. Батальон провел три штурмовые операции и захватил 15 опорных пунктов противника, что способствовало продвижению линии фронта.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Электросталь ]

В конце августа 2023 года Дмитрий вместе с подразделением выдвинулся для отражения угрозы в районе села Работино, где и пал в бою при попытке прорыва противника. За проявленный героизм он был посмертно награжден орденом Мужества.

На торжественном мероприятии были присутствовали почетные гости: мать Героя Галина Михайловна Голубева, начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Елена Ивановна Митькина, депутаты городского Совета депутатов и представители Центра поддержки участников СВО и их семей.

Парта Героя будет установлена в школьном музее Трудовой и Боевой славы города Электросталь.