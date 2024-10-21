В Электростальском колледже состоялся День открытых дверей

В этот день студенты колледжа продемонстрировали мастер-классы, под руководством грамотных педагогов-наставников прошли профессиональные пробы, студенческий актив приготовил познавательный Атомный КВИЗ с призами от партнера — «Росатома», а амбассадоры Профессионалитета провели АНТИквиз «Создай свой атом», где, используя навыки разных профессий, нужно было сотворить свой уникальный атомный десерт или медный атом, 3D атом и засветить его, собрав электрическую цепь. Главный партнер колледжа по проекту АО «Машиностроительный завод» представил свою интерактивную площадку, где можно было получить всю информацию о предприятии, а также прохождении практики и трудоустройстве студентов колледжа.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Электросталь ]

В рамках официальной части мероприятия абитуриентов и их родителей поприветствовала директор Электростальского колледжа Оксана Васильевна Мосейчук. Оксана Васильевна подчеркнула важность непрерывного образовательного процесса в подготовке молодых кадров, заключающегося в ориентировании школьников на конкретную профессию и специальность. Также она рассказала, что благодаря тесному сотрудничеству с ведущими предприятиями Подмосковья, которые готовы принять выпускников к себе на работу, у студентов есть возможность пройти хорошую практическую подготовку.

Перед гостями также выступила Начальник Управления образования г. о. Электросталь Елена Ивановна Митькина. Она рассказала о том, насколько важно уделять внимание профориентации школьников, так как это помогает ребятам выбрать профессию по душе.

Представители работодателей АО «Машиностроительный завод» и ООО «МСЗ — Механика», которые принимают активное участие в учебном процессе и наставничестве, акцентировали свое внимание на новой форме взаимодействия и сотрудничества с Электростальским колледжем и доступности получения качественного профессионального образования в рамках Федерального проекта «Профессионалитет».

В рамках Дня открытых дверей самые активные и талантливые студенты колледжа выступили с творческими номерами, подарив всем гостям хорошее настроение.