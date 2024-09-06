В Энгельсе после падения рабочего в люк возбудили уголовное дело

На производственном предприятии в Энгельсе Саратовской области рабочий склада упал в открытый технологический люк. Он травмировался, рухнув с высоты шести метров. Как пишет VSE42.RU , было возбуждено уголовное дело.

Инцидент случился 5 сентября. Рабочий подсобки по неосторожности провалился в открытый технологический люк, приземлился с высоты шести метров и получил тяжелые травмы. С ними его госпитализировали, оказывается вся необходимая помощь.

В ситуации разглядели нарушения охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Выяснят, кто оставил открытым люк и по какой причине ответственный за это сотрудник допустил халатность. Проводятся необходимые следственные действия и проверки.

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