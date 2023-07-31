В Эстонии полиция задержала журналиста Аркадия Бабченко за закидывание посольства РФ яйцами

Печально известный бывший российский журналист, который когда-то объявил себя убитым, а потом скоропостижно воскрес на Украине, решил снова напомнить миру о себе-любимом.

Как сообщает прибалтийский информационный портал Delfi, Бабченко в воскресенье,. 30 июля, появился у российского посольства в эстонском Таллине и начал методично забрасывать стену здания яйцами. Практически сразу он попал в поле зрения полицейских.

«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело», - говорится в сообщении пресс-службы полиции Таллина.

Произошедшее подтвердил и активист организации «Мирное сопротивление» Михаил Баранов. Он также опубликовал в соцсетях фото с задержанным Бабченко в полицейском экипаже.