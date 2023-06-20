В Эстонии разрешат однополым парам вступать в брак и усыновлять детей

Принятый закон начнет действовать, начиная с 1 января следующего года, о чем сообщает KP.RU

Парламент Эстонии во вторник, 20 июня, принял закон, который разрешит вступать в брак двум взрослым людям независимо от их принадлежности к тому или иному полу.

Однополые супружеские пары в Эстонии теперь имеют право усыновлять детей, но каждый ребенок может иметь не более двух родителей. Кроме того, закон регулирует то, что права и обязанности детей первоначально принадлежат их биологическим родителям.

За инициативу проголосовали 55 членов парламента, а 34 человека выступили против. Закон подчеркивает необходимость уважения прав и свобод каждого человека, независимо от его пола, ориентации или происхождения. Он становится еще одним этапом в создании более равноправного и уважительного общества.