В Эстонии россиянам разрешили голосовать лишь на одном участке

В Эстонии сегодня состоится голосование на выборах президента РФ, но российские граждане могут отдать свой голос лишь на одном избирательном участке в эстонской столице, вместо 9 доступных в прошлый раз. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Как сообщило посольство РФ в Таллине, живущие в Эстонии россияне смогут проголосовать лишь на одном избирательном участке в столице страны.

Сообщается, что для безопасности избирателей, в день голосования будет усилена охрана, а также ограничена съемка в посольствах. Будет также запрещен проносить сумки и потенциально опасные предметы, сообщили дипломаты.

После начала конфликта на территории Украины, в Эстонии были закрыты в консульства РФ в Тарту и Нарве, где располагались и участки для голосования. Посольство по требованию МИД Эстонии также было вынуждено сократить количество сотрудников до 8 дипломатов и 15 членов остального персонала. Ранее там работало более 20 дипломатов и 23 работника без дипстатуса.

У здания будут вести дежурство усиленные патрули полиции, но проверять документы не планируется, сообщили в посольстве.