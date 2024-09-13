В это воскресенье в Подмосковье впервые отметят День благоустройства

Начиная с этого года каждое третье воскресенье сентября будут отмечать День благоустройства Подмосковья. Дату для праздника установила Мособлдума в ходе 88-го заседания. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«В 2018 году, по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, было создано министерство благоустройства региона. Наша цель — создать в каждом городе благоустроенные, интересные и озелененные пространства. Благодаря совместной работе с вами и вашей командой, а также множеству людей, вовлеченных в эти процессы, мы успешно реализуем качественные объекты», — отметил Михаил Хайкин, зампред правительства — министр благоустройства региона.

За время работы ведомства в регионе благоустроенно 45 парков, 26 лесопарков, 76 пешеходных зон, 22 площади, 43 сквера, 33 набережных и 68 зон активного отдыха. 6-й год подряд Московская область занимает 3-е место среди регионов России по индексу качества городской среды. Подмосковье — субъект с самым большим количеством городов — 74 города, что составляет 6,6% от общего кол-ва городов в РФ.

Кроме того, закрепление для празднования 3-его воскресенья сентября представляется целесообразным с учетом основного завершения работ по благоустройству и открытия благоустроенных объектов для пользования жителями.