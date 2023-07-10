«В этой школе останется частичка их труда»: глава Чехова отметил работу студотряда «Торнадо»

По словам главы муниципалитета, учащиеся помогают в модернизации школы, которая строится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ребятам доверили некоторые работы по отделке помещений и сборке мебели.

Сейчас строительство этой школы завершено более, чем на 80%. Уже сформированы 33 учебных класса и педагогический коллектив. К началу учебного года закончится установка оборудования. Особенностью этого учебного заведения станет его собственный планетарий. Здесь же для школьников сделают учебно-опытные зоны, площадки для занятий по рисованию и биологии, даже проложат экологическую тропу. Будет возможность проводить уроки на улице.

«Уверен, в будущем они (члены студотряда — Прим. ред.) будут гордится своей работой и всегда смогут сказать, что в этой школе осталась частичка их труда», — считает Григорий Артамонов.

Также глава Чехова рассказал о договоренности с командиром студенческих отрядов регионального отделения «Российских Студенческих Отрядов» Павлом Ковалевым приглашать инициативных ребят и на другие объекты округа.