В этом году в Красногорске комплексно благоустроили восемь дворов

Первый заместитель главы администрации Наталья Тимошина выехала в Нахабино, чтобы лично проверить завершение работ возле дома № 8 на Институтской улице. Она также пообщалась с местными жителями, узнала, что их волнует.

Вокруг дома провели комплексное благоустройство: здесь уложили асфальт, отремонтировали тротуары, заменили бортовой камень и уличные светильники, установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Кроме того, на детской площадке поставили новенькие качели, красивые карусели. А еще здесь появились новые песочницы и скамейки.

Общаясь с заместителем главы городского округа Красногорск, жители рабочего поселка высказали дополнительные пожелания. Они попросили улучшить двор, заменив устаревший игровой комплекс «Кораблик» на современный, а также поставить дополнительные лавочки. По-прежнему, во дворе актуален вопрос с парковкой.

«Вопрос нового МАФ на детской площадке мы возьмем в работу и вернемся к нему после зимы», - прокомментировала Наталья Тимошина.

А вот новые лавочки для жителей появятся уже на этой неделе.