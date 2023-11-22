В этом году в Ленинском городском округе появилось почти 300 новых медиков

С начала этого года в медучреждениях Ленинского городского округа начали работать 299 новых сотрудников. Уже на 90% обеспечена кадрами Видновская клиническая больница. Более 95% укомплектованность составляет в стоматологии и Перинатальном центре.

В Ленинском городком округе применяют целый ряд мер поддержки для медицинских работников. Это как муниципальные, так и региональные программы.

Среди самых популярных – компенсация аренды жилья в размере 20 тыс. рублей, сейчас этой мерой пользуются 350 человек. Также востребована программа «Социальная ипотека», она позволила купить жилье на льготных условиях более, чем 50 специалистам. Еще 60 врачей получили единовременную выплату в 1,5 млн. рублей по программе «Земский доктор».

Из местного бюджета предусмотрены выплаты для молодых специалистов – по 5 тыс. рублей для врачей и по 3 тыс. для медиков среднего звена. Иногородним компенсируют проезд к месту работы. Кроме того, Ленинский городской округ компенсирует аренду жилья медикам тех специальностей, которые не вошли в областной перечень. Частично возмещаются расходы на жилье в общежитиях.

Хороший эффект дает целевое обучение. Сейчас на целевой основе обучается около 50 будущих врачей, еще 17 уже проходят ординатуру.