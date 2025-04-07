В Eutelsat признали, что не смогут полностью заменить Starlink на Украине

В случае прекращения работы американской системы Starlink на территории Украины, возможности спутникового оператора Eutelsat по обеспечению связью будут ограничены. Такое заявление сделала Ева Бернеке, генеральный директор французской компании, в беседе с изданием Politico.

Ранее, в марте, появилась информация о переговорах Eutelsat с Европейским союзом относительно расширения доступа к интернету для Украины.

Бернеке подчеркнула, что сотрудничество со Starlink создает определенную «зависимость», и наличие нескольких альтернативных вариантов было бы предпочтительнее. Однако, как признала глава Eutelsat, на данный момент они не могут полноценно конкурировать со Starlink.

При этом она отметила способность компании обеспечивать необходимую пропускную способность в критических ситуациях, особенно для нужд правительства.

Ранее сообщалось, что акции основного конкурента Starlink Eutelast выросли на 390% за неделю.