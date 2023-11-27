В Евпатории на фоне шторма начали экстренно эвакуировать туристов

Из отеля в курортной Евпатории в связи с непрекращающимся на полуострове штормом эвакуированы 100 человек, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях советник главы Крыма Олег Крючков.

Напомним, из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров порядка 500 тыс жителей оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.

«100 человек (50 — гости и 50 — персонал) эвакуированы из отеля «Рибера» в Евпатории», — написал Крючков.

Все эвакуированные уже размещены в других крымских гостиницах. Крючков также добавил, что, помимо Евпатории, курортная инфраструктура повреждена и в некоторых других частях Крыма.

Ранее стало известно, что в Крыму из-за стихии экстренно перекрыты участки дорог между селом Морское и городом Судак на Южном берегу Крыма, а также в Сакском районе между поселками Митяево и Трудовое.