В Евпатории пропал свет: без электричества больше двух тысяч человек

Вечером пятницы, 7 июля, в Евпатории случилось происшествие – произошло отключение оборудования, и в домах больше двух тысяч граждан теперь нет электричества.

По данным ТАСС, которое ссылается на «Крымэнерго», ЧП случилось из-за жары. При этом также появились данные и о том, что в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.

РИА Новости, также ссылаясь на «Крымэнерго» отметило, что ЧП произошло в результате аварии. Планируется, что свет и вода вернутся в дома жителей Евпатории в ближайшие часы после проведения ремонтных работ.