В Еврейском культурном центре г.о. Мытищи работает выставка известного художника советской графики

Музей на территории еврейского центра открылся в апреле 2024 года. Как отметила председатель региональной еврейской национальной культурной автономии Подмосковья Екатерина Иванова, за все время здесь собралась богатая частная коллекция, в которую вошли и работы Анатолия Каплана. Это единственный еврейский художник, которого признала советская власть.

Сам творец выполнял работы в стиле графики, по праву считается одним из самых ярких еврейских художников ХХ века. Много внимания в творчестве уделял религии, еврейской культуре, фольклору, выражал в творчестве положение диаспоры в сложной политической обстановке и хорошо отражал реалии своего времени. Каплан творил и как иллюстратор, его работы украшают многие еврейские книги. В музее собраны одни из самых интересных картин, включая циклы автолитографий «Заколдованный портной» и «Тевье-Молочник».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Мытищи ]

«Экспозиция открыта в преддверии Всемирного дня еврейских знаний и стала нашим приношением данной всемирной культурной инициативе. И это только первая выставка, потому что все работы не умещаются в зале. Начинаем мы с иллюстраций к произведениям Шолома-Алейхема, благодаря которым их образы оживают и становятся ближе и понятнее каждому из нас», — отметил искусствовед и исследователь еврейской культуры, специалист Еврейского музея и центра толерантности Андрей Боровский.

Еврейский культурный центр «Дружба» можно найти по адресу ул. Лесная, д.6. Действует возрастное ограничение 6+.