Тот факт, что в парламенте Канады местные власти дали появиться ветерану дивизии СС «Галичина». Ярославу Гунько, грозит разрушением всех мыслимых исторических барьеров. Такую точку зрения высказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Евродепутат подчеркнул, что тех извинений, которые после инцидента принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо, явно недостаточно.

«Все исторические плотины прорываются в этот момент, чтобы содействовать нарративу Зеленского и Украины», - написал Мариани в соцсети Х.

Депутат Европарламента напомнил, что в Канаде всем прекрасно известны причины эмиграции после Великой Отечественной войны участников нацистской дивизии «Галичина». Страна, по сути, стала самым настоящим рассадником нацистских преступников, констатировал Мариани.

Напомним, днем ранее ответственность за приглашение Гунько в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что не знал всей информации о биографии нациста. В парламенте тот был представлен как герой борьбы за независимость Украины против советского режима. Во вторник, 26 сентября, Рота ушел со своего поста.

После этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием в парламенте Канады ветерана дивизии СС «Галичина». При этом, Россию и российский народ он в своей речи не упомянул.

Ранее Гунько в беседе с канадским журналистами посетовал, что ввиду широкого общественного резонанса его появления в парламенте Канады ему придется бежать в Южную Америку.