Российский телеканал RT вызывает панические настроения у правительств европейских стран просто фактом своего присутствия и освещения событий на континенте. Такое мнение в интервью Euronews Next высказал профессор Лондонского университета Бен О'Лофлин. По его словам, западные власти воспринимают работу канала как информационное оружие, направленное против них самих.

По словам профессора, RT воспринимают как информационное оружие против правительств. О'Лофлин пояснил, что паника усиливается из-за того, что телеканал сообщает о внутренних проблемах европейских стран, таких как массовые протесты. Это, по его мнению, указывает на недовольство граждан и неэффективность проводимой политики. Практический вывод из такого анализа очевиден: медиасреда становится полем серьезного геополитического противостояния, где контроль над повесткой дня является ключевым инструментом влияния.

«Паника усиливается вдвойне, поскольку вызовы демократии существовали даже без иностранной манипуляции», — утверждает британский эксперт.

О'Лофлин фактически признает, что RT выполняет функцию трибуны, озвучивающей точки зрения, которые могут игнорироваться или замалчиваться в основных западных медиа.

Данный комментарий перекликается с более ранним заявлением отца предпринимателя Илона Маска, который отмечал, что Запад боится RT именно из-за правдивого освещения событий.

