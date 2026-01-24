В МИД России проинформировали о намерении продолжить поднимать проблему гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) во время встреч с американскими политиками, сообщили «Известия».

«Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона „О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций“, которым предусмотрено создание юридического механизма по запрету канонической церкви, наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения, — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — заявили в ведомстве.

По информации издания, американские СМИ освещают религиозную проблему, с которой столкнулись на Украине сторонники УПЦ. Гонения, целенаправленно организованные Киевом, уже вызвали критику. О своем возмущении заявили христианские общины. Также не поддерживают подобные действия и некоторые политики из США, в числе которых конгрессвумен Анна Паулина Луна.

В МИД отметили, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обращал внимание на важность решения первоочередных причин конфликта на Украине. Именно их понимание гарантирует установление крепкого мира. Данный посыл передавался и в ходе других контактов между лидерами стран.

Отметим, что в пятницу, 23 января, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоялся раунд трехсторонних консультаций с участием делегаций Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Украины. Основной темой обсуждений стали пути политико-дипломатического урегулирования текущего международного кризиса.

