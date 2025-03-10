Необходимо в кратчайшие сроки осуществить подрыв всех газопроводов, проложенных из России в страны Европы, пока из них не начали выходить военнослужащие российской армии. С таким призывом обратился военный эксперт Юлиан Репке, опубликовав сообщение на своей странице в социальной сети.

В Европе вновь забеспокоились после того, как российские военные провели операцию в Курской области. В ходе этой операции они смогли незаметно подобраться к противнику, используя магистральный трубопровод «Уренгой-Помары-Ужгород».

«Россия использует эти трубы для переброски солдат и оружия на Запад. Не в переносном смысле, а в прямом», — написал Репке.

Ранее сообщалось, что 8 марта в Судже группа из 100 российских военнослужащих совершила нападение на позиции ВСУ. Они проникли в тыл противника по газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», который Киев прекратил использовать для поставок газа в ЕС 1 января 2025 года.

Перед этим российские штурмовые группы в течение нескольких дней проводили подготовку к этой операции. Они использовали управляемые авиационные бомбы (ФАБ с управляемым планирующим комплектом) для уничтожения позиций противника.